За два года после первой девальвации доллар в Азербайджана подорожал на 121%

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Со дня первой девальвации национальной валюты Азербайджана 21 февраля 2015 года доллар подорожал на 120,7% и сегодня, 21 февраля, курс составляет 1,7352 AZN/USD.

Как сообщает Report, в результате первой девальвации официальный курс повысился на 34,6% - до 1,0500 AZN/USD с 0,7862 AZN/USD, а 21 декабря того же года еще на 48% - до 1,5500 AZN/USD. За последние 14 месяцев доллар подорожал еще на 12%. Напомним, что за этот период минимальный курс наблюдался 25 мая 2016 года на уровне 1,49 AZN/USD, а максимальной отметки курс достиг 1 февраля 2017 года, составив 1,92 AZN/USD.

Отметим, что после проведения 1 января 2006 года деноминации национальной валюты в масштабе 1:5000 курс доллара с 3 января (0,9184 AZN/USD) начал дешеветь и 10 июня 2014 года достиг минимального значения (0,7842 AZN/USD).

Аналитическая группа Report отмечает, что манат девальвировал в результате резкого падения нефтяных цен со 120 до 55 долларов за баррель. Это привело к резкому сокращению доходов от экспорта, а отрицательное сальдо торгового баланса в крупном размере сделало неизбежным повышение курса доллара. После второй волны падения цен на нефть цены снизились с 65 до 30 долларов за баррель, что стало причиной очередной девальвации.

Отметим, что, несмотря на то, что нынешние цены на нефть совпадают с ценами периода первой девальвации (56 долларов за баррель), официальный курс выше отметки 1,05 AZN/USD на 65%. Это является свидетельством низкого уровня экономического доверия у населения страны.