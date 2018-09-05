За час стоимость криптовалютного рынка снизилась на 16 млрд долларов

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня рынок цифровых денег резко подешевел, биткоин потерял 4% стоимости, большинство крупнейших по капитализации криптовалют ("Ethereum", "Ripple", "Bitcoin Cash", "EOS") потеряли свыше 10% от цены примерно за час.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, стоимость отрасли опустилась на 16 млрд долларов, до 223 миллиардов долларов.

Из 100 крупнейших цифровых денег только четыре подорожали - Bitcoin Diamond (+143%), MOAC (+1,52%), Dropil (+13%), TenX (+2,5%).

На фоне этого рыночная доля биткоина вновь превысила 54,2% с 53%. Общий суточный объем торгов криптовалютами вырос на 2 млрд долларов и превысил 15 миллиардов долларов.