​За 9 лет евро упал до самой низкой отметки

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Курс евро на мировом рынке упал до самой низкой отметки, начиная с марта 2006 года.

Как сообщает Report со ссылкой на "The Wall Street Journal", падение евро по отношению к другим мировым валютам началось с декабря 2014 года. Эксперты полагают, что причиной тому является высказывание председателя Центрального европейского банка Марио Драгана о том, что в 2015 году есть большая вероятность проведения либеральной кредитно-денежной политики. Это планируется с целью предотвращения снижения риска экономической активности, которое может произойти из-за повышения риска дефляции в странах, входящих в Еврозону. В связи с этим, Центральный европейский банк намерен путем приобретения государственных займов увеличить объем денежных средств в обороте и вернуть инфляцию на приемлемый уровень. По этой причине, ожидания на валютном рынке привели к падению курса евро.

В то же время, парламентские выборы, ожидаемые в Греции и вероятность победы на них националистической партии "Siriza", которая ратует за выход Греции из Евроблока, еще больше осложняют стабильность евро.

Отметим, что официальный курс евро в Азербайджане на сегодня составляет 0,9367 за 1 манат. Это самый низкий показатель евро, начиная с 2006 года, который меньше на 15,3% по сравнению с прошлым периодом и на 10% по сравнению со средней стоимостью этой валюты за 2014 год. Также отметим, что максимальная официальная цена евро за 9 лет в Азербайджане составляла 1,3269 манат, а минимальная - 0,9367 за один манат.