За 7 месяцев Азербайджан вернул иностранным гражданам почти 6 млн манатов НДС

В январе-июле текущего года Азербайджан вернул иностранцам и лицам без гражданства 5 млн 874 тыс. манатов налога на добавленную стоимость (НДС).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно информации, возвращаемые средства приходятся на долю НДС, уплаченного за приобретенные иностранными гражданами в стране товары, не предназначенные для производственных или коммерческих целей, а также за медицинские услуги, оказанные медицинскими учреждениями и лицами, занимающимися частной медицинской практикой.