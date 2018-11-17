За 10 месяцев текущего года профицит госбюджета Азербайджана составил 427 млн манатов

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Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Обнародованы доходы и расходы госбюджета Азербайджана в январе-октябре текущего года.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, согласно представленным министерством финансов оперативным данным, в январе-октябре 2018 года доходы госбюджета составили 18 млрд 196,9 млн манатов, расходы 17 млрд 769,9 млн манатов.
За отчетный период профицит бюджета составил 427 млн манатов или 0,7% ВВП.
Musa ƏhmədovАвтор новости