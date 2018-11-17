 Наверх
    Закрыть фоторежим

    За 10 месяцев текущего года профицит госбюджета Азербайджана составил 427 млн манатов

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Обнародованы доходы и расходы госбюджета Азербайджана в январе-октябре текущего года.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, согласно представленным министерством финансов оперативным данным, в январе-октябре 2018 года доходы госбюджета составили 18 млрд 196,9 млн манатов, расходы 17 млрд 769,9 млн манатов.

    За отчетный период профицит бюджета составил 427 млн манатов или 0,7% ВВП.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi