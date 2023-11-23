За 10 месяцев ипотечный фонд Азербайджана выдал кредиты на сумму 416 млн манатов

За январь-октябрь 2023 года ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выдал кредиты на сумму 415,8 млн манатов.

За январь-октябрь 2023 года ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выдал кредиты на сумму 415,8 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 17,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

За отчетный период сумма рефинансированных фондом кредитов увеличилась на 23,8% и составила 396,4 млн манатов.

За год объем средств, привлеченных фондом путем выпуска облигаций, увеличился на 16,4% и достиг 320 млн манатов, а сумма средств, выделенных фонду из государственного бюджета, снизилась на 8% и составила 87,6 млн манатов.