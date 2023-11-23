О нас

За 10 месяцев ипотечный фонд Азербайджана выдал кредиты на сумму 416 млн манатов

За 10 месяцев ипотечный фонд Азербайджана выдал кредиты на сумму 416 млн манатов За январь-октябрь 2023 года ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выдал кредиты на сумму 415,8 млн манатов.
Финансы
23 ноября 2023 г. 12:22
За 10 месяцев ипотечный фонд Азербайджана выдал кредиты на сумму 416 млн манатов

За январь-октябрь 2023 года ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выдал кредиты на сумму 415,8 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 17,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

За отчетный период сумма рефинансированных фондом кредитов увеличилась на 23,8% и составила 396,4 млн манатов.

За год объем средств, привлеченных фондом путем выпуска облигаций, увеличился на 16,4% и достиг 320 млн манатов, а сумма средств, выделенных фонду из государственного бюджета, снизилась на 8% и составила 87,6 млн манатов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 10 ayda dövlət xətti ilə 416 milyon manat ipoteka krediti verilib

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии ООН
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии ООН
23 ноября 2023 г. 10:45
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии выставки стран СПЕКА
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии выставки стран СПЕКА
22 ноября 2023 г. 21:31
Как в Азербайджане реализуются незарегистрированные гранты с Запада?
Как в Азербайджане реализуются незарегистрированные гранты с Запада?
22 ноября 2023 г. 20:07
Госкомитет прокомментировал вопрос переселения в Ханкенди
Госкомитет прокомментировал вопрос переселения в Ханкенди
22 ноября 2023 г. 17:41
Докерти: Возможность обсудить региональные вопросы с Ильхамом Алиевым - большая честь
Докерти: Возможность обсудить региональные вопросы с Ильхамом Алиевым - большая честь
22 ноября 2023 г. 17:15
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан готов к диалогу с Арменией
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан готов к диалогу с Арменией
22 ноября 2023 г. 13:42
Главный советник ИВ Абшеронского района задержан при получении взятки
Главный советник ИВ Абшеронского района задержан при получении взятки
21 ноября 2023 г. 17:59
Поселок Суговушан планируется возвратить в состав Агдеринского района
Поселок Суговушан планируется возвратить в состав Агдеринского района
21 ноября 2023 г. 17:41
Президент Азербайджана подписал распоряжение о награждении работников органов юстиции
Президент Азербайджана подписал распоряжение о награждении работников органов юстиции
21 ноября 2023 г. 14:35
Двум сотрудникам министерства юстиции Азербайджана присвоены высшие специальные звания
Двум сотрудникам министерства юстиции Азербайджана присвоены высшие специальные звания
21 ноября 2023 г. 14:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi