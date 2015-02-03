"Южный газовый коридор" увеличивает уставный капитал

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Госкомитет по ценным бумагам принял на госрегистрацию выпуск 100 обыкновенных бездокументарных именных акций каждый номиналом в 3 млн. долларов ЗАО "Южный газовый коридор".

Как сообщает Report со ссылкой на госкомитет, эмиссия будет произведена путем конвертации 100 ед. обыкновенных бездокументарных именных акций каждый номиналом в 1 млн. долларов в новые параметры. В результате этого уставный капитал "Южного газового коридора" возрастет в 3 раза и составит 300 млн. долларов.

Отметим, что ЗАО "Южный газовый коридор", 51% акций которого принадлежат государству, а 49% - SOCAR, управляет проектами второй стадии разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз", расширения Южнокавказского трубопровода, а также проектами "Трансанатолийский трубопровод" и "Трансадриатический трубопровод".