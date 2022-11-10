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Южная Корея выделила 7 млрд долларов на борьбу с кризисом рынка недвижимости

Южная Корея выделила 7 млрд долларов на борьбу с кризисом рынка недвижимости Правительство Южной Кореи одобрило выделение 10 трлн вон (7,3 млрд долларов) в качестве помощи местным девелоперам и ипотечным компаниям, страдающим от резкого ухудшения ситуации на местном рынке недвижимости.
Финансы
10 ноября 2022 г. 15:22
Южная Корея выделила 7 млрд долларов на борьбу с кризисом рынка недвижимости

Правительство Южной Кореи одобрило выделение 10 трлн вон (7,3 млрд долларов) в качестве помощи местным девелоперам и ипотечным компаниям, страдающим от резкого ухудшения ситуации на местном рынке недвижимости.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Пакет антикризисной помощи будет предоставлен в виде льготных кредитов и обеспечительных средств для застройщиков.

В последние два месяца доходность по облигациям местных девелоперов заметно выросла, что говорит об обеспокоенности инвесторов. В конце сентября произошел дефолт одного из ведущих южнокорейских девелоперов, LL Development, - подрядчика открывшегося в мае тематический парка Legoland в провинции Канвондо.

Эксперты полагают, что проблемы на рынке вызваны сочетанием ряда факторов. В частности, снижением спроса на недвижимость и, соответственно, снижением цен вкупе с повышением учетных ставок ЦБ Южной Кореи, что приводит к удорожанию кредитов как для девелоперов, так и потребителей. В этой связи Министерство финансов уже предупредило, что правительство должно быть готово к дальнейшему охлаждению на рынке недвижимости.

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