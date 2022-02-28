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Южная Корея присоединится к мерам по отключению российских банков от SWIFT

Южная Корея присоединится к мерам по отключению российских банков от SWIFT Южная Корея готова присоединиться к международному решению отключить Россию от платежной системы SWIFT из-за ситуации вокруг Украины.
Финансы
28 февраля 2022 г. 10:14
Южная Корея присоединится к мерам по отключению российских банков от SWIFT

Южная Корея готова присоединиться к международному решению отключить Россию от платежной системы SWIFT из-за ситуации вокруг Украины.

Как передает Report, об этом сообщает " Ренхап" со ссылкой на МИД страны.

"Сеул также планирует присоединиться к международному движению по исключению России из платежной системы SWIFT и уведомил Соединенные Штаты об этом решении по дипломатическим каналам", - сообщили агентству в министерстве.

Ранее также стало известно, что Япония намерена присоединиться к западным странам при отключении ряда российских банков от системы SWIFT.

Токио также собирается ввести санкции против российских руководителей и выделит Украине экстренную финансовую помощь.

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Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreya Rusiya banklarının SWIFT-dən çıxarılması qərarına qoşulacaq

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