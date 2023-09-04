Южная Корея предоставит экспортерам дешевые кредиты на сумму $137 млрд

Южная Корея предоставит экспортерам дешевые кредиты на сумму до 181 триллиона вон (137 миллиардов долларов) к концу этого года и отменит визовые сборы для китайских туристов, чтобы стимулировать экспорт и туризм.

Южная Корея предоставит экспортерам дешевые кредиты на сумму до 181 триллиона вон (137 миллиардов долларов) к концу этого года и отменит визовые сборы для китайских туристов, чтобы стимулировать экспорт и туризм.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр финансов страны Чу Конг Хо на встрече с полицейскими.

Правительство стремится увеличить число китайских туристов с нынешнего миллиона до 1,5 миллиона в месяц за счет ускорения отмены визовых сборов и координации туристических мероприятий с розничными торговцами.

"В сентябре торговый баланс, вероятно, останется профицитным, а снижение экспорта продолжит снижаться, а в четвертом квартале экспорт, вероятно, сменится ростом", - подчеркнул он.