Южная Корея хочет запретить операции с биткоином

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Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Южная Корея рассматривает возможность запрета всех видов криптовалютных расчетов в стране.

Как сообщает Report со ссылкой на Koreatimes.co.kr, Центробанк Кореи заявил, что это решение призвано смягчить глобальную "криптовалютную" болезнь.

"Я не рассматриваю сделки с биткоинами как финансовые", - сказал председатель комиссии по финансовым услугам Чой Чон-ку.

"Они не относятся к институциональным расчетам, поэтому правительства никогда не допустят фьючерсов на такую валюту", - сказал он.

В настоящее время руководимая им комиссия рассматривает частичный или даже полный запрет на операции с биткоином для предотвращения спекулятивных инвестиций.

Следует отметить, что Южная Корея известна как родина крупнейшей в мире биржи биткоинов. В этой стране 1 млн человек владеют биткоинами.