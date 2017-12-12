 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Южная Корея хочет запретить операции с биткоином

    © George Frey/Getty Images

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Южная Корея рассматривает возможность запрета всех видов криптовалютных расчетов в стране.

    Как сообщает Report со ссылкой на Koreatimes.co.kr, Центробанк Кореи заявил, что это решение призвано смягчить глобальную "криптовалютную" болезнь.

    "Я не рассматриваю сделки с биткоинами как финансовые", - сказал председатель комиссии по финансовым услугам Чой Чон-ку.

    "Они не относятся к институциональным расчетам, поэтому правительства никогда не допустят фьючерсов на такую валюту", - сказал он. 

    В настоящее время руководимая им комиссия рассматривает частичный или даже полный запрет на операции с биткоином для предотвращения спекулятивных инвестиций.

    Следует отметить, что Южная Корея известна как родина крупнейшей в мире биржи биткоинов. В этой стране 1 млн человек владеют биткоинами.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi