Юридическим лицам публичного права выделят 443 млн манатов из бюджета

В госбюджете Азербайджана на следующий год предусмотрены средства в размере 442,8 млн манатов для 51 юридического лица публичного права, созданного от имени государства.

В госбюджете Азербайджана на следующий год предусмотрены средства в размере 442,8 млн манатов для 51 юридического лица публичного права, созданного от имени государства.

Об этом сообщает Report со ссылкой на законопроект "О государственном бюджете на 2023 год".

Согласно документу, 17,2 млн манатов будет выделено 9 публичным юридическим лицам в сфере науки, 78,9 млн манатов - 1 публичному юридическому лицу в сфере судебной власти, правоохранительных органов и прокуратуры, 3,8 млн манатов - 2 публичным юридическим лицам в сфере образования, 6,2 млн манатов - 1 публичному юридическому лицу в сфере здравоохранения, 104,6 млн манатов - 2 публичным юридическим лицам в сфере социальной защиты и социального обеспечения, 64,7 млн манатов - 12 публичным юридическим лицам в области культуры, искусства, информации, физической культуры, молодежной политики и других видов деятельности, 16,7 млн манатов - 2 публичным юридическим лицам в отделе жилищного и коммунального хозяйства, 3,5 млн манатов - 1 публичному юридическому лицу в сфере охраны окружающей среды, 147,2 млн манатов - 21 публичному юридическому лицу в сфере экономической деятельности.