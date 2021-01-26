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Юридические лица публичного права освобождаются от НДС еще на 1 год

Юридические лица публичного права освобождаются от НДС еще на 1 год Согласно законопроекту "О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики", этот срок увеличивается от 1 до 2 лет от 1 января 2020 года
Финансы
26 января 2021 г. 15:52
Юридические лица публичного права освобождаются от НДС еще на 1 год

Выполнение работ и оказание услуг на основе договора, заключенного с соответствующим органом исполнительной власти, освобождено от уплаты НДС еще на один год.

Как сообщает Report, согласно законопроекту "О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики", этот срок увеличивается от 1 до 2 лет от 1 января 2020 года.

Выполнение работ и оказание услуг на основе договора, заключенного с органом (структурой), установленным соответствующим органом исполнительной власти, юридическими лицами публичного права, созданными от имени государства, список которых утвержден органом (структурой), установленным соответствующим органом исполнительной власти, для выполнения предусмотренных их уставами и возложенных на них обязанностей за счет средств, выделенных из государственного бюджета освобождается от уплаты НДС в течение 2 лет с 1 января 2020 года.

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