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ЮНКТАД: 40% прямых иностранных инвестиций в мире вложено в развивающиеся страны Азии

ЮНКТАД: 40% прямых иностранных инвестиций в мире вложено в развивающиеся страны Азии Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в развивающиеся страны Азии вырос на 19%, достигнув в 2021 году 619 млрд долларов США.
Финансы
11 июня 2022 г. 16:48
ЮНКТАД: 40% прямых иностранных инвестиций в мире вложено в развивающиеся страны Азии

Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в развивающиеся страны Азии вырос на 19%, достигнув в 2021 году 619 млрд долларов США.

Как передает Report, об этом говорится в глобальном инвестиционном отчете за 2022 год, опубликованном Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД).

"Это означает, что поток инвестиций в регион увеличивается уже третий год подряд, несмотря на пандемию COVID-19, которая привела к сокращению глобальных прямых инвестиций на 35% в 2020 году. Инвестиции в развивающиеся экономики Азии составили 40% мирового потока иностранных инвестиций",- говорится в отчете.

Согласно документу, хотя рост инвестиционной привлекательности в 2021 году наблюдался в большинстве субрегионов (Южная Азия была единственным исключением), только шесть стран привлекли более 80% притока ПИИ. Список возглавляет Китай, за ним следуют Гонконг (Китай), Сингапур, Индия, Объединенные Арабские Эмираты и Индонезия.

Приток инвестиций в Восточную Азию вырос на 16% - до 329 млрд долларов США.

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Версия на английском языке UNCTAD: Developing economies in Asia received 40% of global foreign investment inflows
Версия на азербайджанском языке UNCTAD: "Dünyada birbaşa xarici investisiyaların 40 %-i Asiyanın inkişaf etməkdə olan ölkələrinə yatırılıb"

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