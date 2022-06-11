ЮНКТАД: 40% прямых иностранных инвестиций в мире вложено в развивающиеся страны Азии

Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в развивающиеся страны Азии вырос на 19%, достигнув в 2021 году 619 млрд долларов США.

Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в развивающиеся страны Азии вырос на 19%, достигнув в 2021 году 619 млрд долларов США.

Как передает Report, об этом говорится в глобальном инвестиционном отчете за 2022 год, опубликованном Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД).

"Это означает, что поток инвестиций в регион увеличивается уже третий год подряд, несмотря на пандемию COVID-19, которая привела к сокращению глобальных прямых инвестиций на 35% в 2020 году. Инвестиции в развивающиеся экономики Азии составили 40% мирового потока иностранных инвестиций",- говорится в отчете.

Согласно документу, хотя рост инвестиционной привлекательности в 2021 году наблюдался в большинстве субрегионов (Южная Азия была единственным исключением), только шесть стран привлекли более 80% притока ПИИ. Список возглавляет Китай, за ним следуют Гонконг (Китай), Сингапур, Индия, Объединенные Арабские Эмираты и Индонезия.

Приток инвестиций в Восточную Азию вырос на 16% - до 329 млрд долларов США.