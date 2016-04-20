​Юдаева: Отсутствие структурных реформ может повлечь "вечную стагнацию" в России

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Если не будет проводиться целенаправленная структурная политика, создающая возможности и стимулы для повышения производительности труда, диверсификации экономики, темпы роста все равно останутся низкими. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева, выступая на конференции в Высшей школе экономики.

"С точки зрения микроэкономики для осуществления конкретного инвестиционного проекта нужны деньги, именно поэтому может возникнуть иллюзия того, что для стимулирования инвестиций эти деньги достаточно просто напечатать. С точки зрения макроэкономики, инвестиции финансируются за счет сбережений и притока иностранного капитала. В отсутствие хорошего инвестиционного климата сбережения идут не на инвестиции, а в отток капитала", - отметила Юдаева.

"В последние годы доля инвестиций в ВВП снижалась. Для того чтобы повысить долю инвестиций в ВВП, необходимо способствовать появлению в экономике длинных инвестиционных ресурсов с адекватной доходностью, оптимизировать и повышать эффективность госрасходов и привлекать прямые инвестиции. Все это будет иметь эффект, только если параллельно проводить политику, стимулирующую бизнес повышать производительность труда", - указала первый зампред Банка России.