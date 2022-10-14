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Юбилейные и памятные денежные знаки также будут продаваться через кассы ЦБА

Юбилейные и памятные денежные знаки также будут продаваться через кассы ЦБА В Азербайджане юбилейные и памятные денежные знаки будут продаваться физическим лицам через “Систему онлайн-продажи юбилейных и памятных денежных знаков”, а также напрямую через кассы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) без обращения в систему. Однако о
Финансы
14 октября 2022 г. 10:31
Юбилейные и памятные денежные знаки также будут продаваться через кассы ЦБА

В Азербайджане юбилейные и памятные денежные знаки будут продаваться физическим лицам через “Систему онлайн-продажи юбилейных и памятных денежных знаков”, а также напрямую через кассы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) без обращения в систему. Однако общая сумма платежа не должна превышать 4 тысяч манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, об этом говорится в поправке к “Порядку продажи выпущенных в обращение юбилейных и памятных денежных знаков” правления организации.

Согласно изменениям, вступившим в силу с 12 октября, при продаже будут учтены требования статьи 3.4.11 закона “О безналичных расчетах”. Так, оплата свыше 4 тысяч манатов может быть произведена только через банковский счет. При этом продажа юбилейных и памятных денежных знаков другим юридическим лицам, кроме банков, будет осуществляться на основании договора с ЦБА.

Кроме того, иностранцы и лица без гражданства, зарегистрировавшись в “Системе онлайн-продажи юбилейных и памятных денежных знаков” через ИИН, подпись Asan или электронную подпись, получили право на покупку юбилейных и памятных денежных знаков в режиме реального времени.

Информация о выпущенных в обращение юбилейных и памятных денежных знаках, их наличии и ценах ежедневно размещается на сайте ЦБА. Граждане могут приобрести денежные знаки в режиме реального времени или по вторникам и четвергам с 10:00 до 13:00 в кассах административного здания (Сабаильский район, проспект Бюльбюля, 27) и территориальных управлений (Евлах, Гянджа, Билясувар, Губа, Нахчыван).

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Версия на азербайджанском языке Yubiley və xatirə pul nişanları AMB-nin kassaları vasitəsilə də satılacaq

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