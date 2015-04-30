Юань в марте вернулся в пятерку самых используемых валют мира

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Китайский юань в марте 2015 года поднялся с седьмого на пятое место среди мировых валют, наиболее часто используемых в международных расчетах, свидетельствуют данные расчетной системы SWIFT.

Report со ссылкой на Интерфакс сообщает, что в прошлом месяце доля платежей, проведенных с использованием юаня, составила 2,03% против 1,81% в феврале.

Юань вошел в "пятерку" наиболее часто используемых в международных расчетах валют в ноябре прошлого года, опередив по этому показателю канадский и австралийский доллары. Рекордная доля платежей с использованием юаня - 2,17% - была зафиксирована в декабре 2014 года.

Февральское снижение, вероятно, объяснялось сокращением числа транзакций в течение недельного празднования Нового года по лунному календарю в КНР.

За последние два года в мире появилось несколько новых центров клиринговых расчетов в юанях на фоне продолжающегося продвижения Китаем своей нацвалюты на международном уровне.

Ожидается, что Международный валютный фонд к концу 2015 года закончит пересмотр системы специальных прав заимствования, который проводится дважды в десятилетие. По итогам пересмотра юань может быть объявлен официальной резервной валютой. В настоящее время валютная корзина МВФ состоит из доллара США, евро, иены и фунта стерлингов.