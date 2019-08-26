Юань упал до 11-летнего минимума

В ходе торгов в Шанхае юань подешевел до 7,1425/$1 - минимальной отметки с 2008 года.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, вместе с тем в Гонконге офшорный юань опустился до 7,1859/$1 - минимума с 2010 года, когда начался учет показателя.

Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) в понедельник установил справочный курс нацвалюты на отметке 7,0570/$1, что оказалось выше, чем ожидали аналитики. Рыночный курс юаня может отклоняться от официального справочного значения не более чем на 2% в любую из сторон в течение дня.

Власти Китая в пятницу приняли решение ввести дополнительные пошлины на товары американского импорта на общую сумму $75 млрд в год. Пошлины будут введены в два этапа, с 1 сентября и с 15 декабря 2019 года.

Кроме того, власти КНР введут 5%-ную пошлину на поставки соя-бобов и нефти из Соединенных Штатов со следующего месяца и вернут 25%-ную пошлину на американские автомобили с 15 декабря. В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что уже действующие пошлины на китайские товары стоимостью 250 млрд долларов будут повышены с 25% до 30% с 1 октября. Новая пошлина на товары стоимостью 300 млрд долларов, которую планируется ввести с 1 сентября, составит не 10%, а 15%. Также Трамп призвал американские компании к выводу производства из КНР.



