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Юань к доллару упал до минимума за два года

Юань к доллару упал до минимума за два года Китайский юань подешевел до минимума за два года в паре с долларом США и, вероятно, продолжит ослабляться на фоне смягчения денежно-кредитной политики Народным банком КНР (НБК, Центробанк страны), пытающимся поддержать слабеющую экономику.
Финансы
23 августа 2022 г. 16:17
Юань к доллару упал до минимума за два года

Китайский юань подешевел до минимума за два года в паре с долларом США и, вероятно, продолжит ослабляться на фоне смягчения денежно-кредитной политики Народным банком КНР (НБК, Центробанк страны), пытающимся поддержать слабеющую экономику.

Как сообщает Report cо ссылкой на "Интерфакс", курс юаня во вторник составляет 6,8469/$1 по сравнению с 6,8489/$1 на закрытие предыдущей сессии. В ходе торгов он опускался до 6,8661/$1, что, по данным FactSet, является минимумом с августа 2020 года. Курс офшорного юаня (торгуется в Гонконге) опускался ниже 6,88 юаня/$1.

С начала текущего года юань потерял около 8% стоимости по отношению к доллару, что обусловлено как общим укреплением американской валюты на фоне ужесточения политики Федеральной резервной системой (ФРС), так и сигналами ослабления китайской экономики из-за карантинных ограничений, введенных властями страны для сдерживания распространения коронавируса, отмечает Dow Jones.

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Версия на английском языке Yuan rate against dollar falls to lowest in 2 years

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