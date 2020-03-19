Yelo Bank объявляет тендер по закупке офисной техники

ОАО YeloBank (прежнее название Nikoil Bank) объявляет о проведении с 19 марта открытого тендера по закупке компьютеров и другой офисной техники (сканеры, принтеры, мониторы).

Как передает Report со ссылкой на сообщение банка, YeloBank, как и в предыдущие годы, заинтересован в обновлении поставщика сроком на год.

1.1. Предметом тендера является наилучшее предложение о заключении договора по следующим позициям:

Компьютеры:

Ориентировочные требования: corei5 ssd 256gbram 8 gbddr4

Ноутбуки:

Ориентировочные требования: corei5 ssd 256gbram 8gbddr4

Мониторы:

Ориентировочные требования: 20.7

Принтеры:

Canon 421dw илиHP LaserJet 426

Аксессуары:

мышки, кейсы, внешние диски, кабели и пр.

1.2. Просим партнеров подготовить предложения, в котором будут отображены вышеуказанные возможности и передать предложение до 7 апреля 2020 г. в 18:00 в Головной офис Yelo Bank (ул. Пушкина 30) в запечатанном конверте на имя председателя правления с пометкой "Коммерческое предложение по закупке компьютеров - НЕ ВСКРЫВАТЬ".

1.3. Предложения, переданные отличным от указанного в п. 1.2 способа, не рассматриваются.

1.4. Предложения, отличные от требований, указанных в п. 1.1 не рассматриваются.