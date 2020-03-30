Азербайджанский Yelo Bank объявил о серьезной капитализации

Один из самых устойчивых банков Азербайджана, Yelo Bank, повышает уставный капитал на 30 млн манатов.

Как передает Report со ссылкой на сообщение банка, Наблюдательный Совет принял решение рекомендовать акционерам повышение уставного капитала. Данное предложение будет рассмотрено на Общем собрании акционеров, которое состоится 20 апреля 2020 года. С учетом этой докапитализации уставнsй капитал Yelo Bank достигнет 378 млн. манатов.

По словам председателя Наблюдательного Совета Yelo Bank Марины Кулишовой, ключевыми факторами для увеличения капитала банка является поддержка клиентов в период сложной международной экономической ситуации, а также реализация новых инициатив, направленных на рост бизнеса и улучшение его эффективности.

В 2020 году, в рамках процесса ребрендинга и оптимизации процессов, запланирован переезд головного офиса банка и объединение разрозненных подразделений головного офиса в новое административное здание, которое будет отвечать концепции "Яркий банкинг" ("Brighter banking").

"Всем известно, что мы меняем подход к банковскому обслуживанию. Кроме того, наши ряды пополняются десятками опытных, профессиональных и молодых специалистов, которые хотят и видят себя частью нового яркого движения в развитии банковских услуг и технологий. Учитывая эти факторы, акционеры банка стараются создать благоприятные условия для деятельности наших коллег. Я уверена, что новый офис еще более воодушевит команду Yelo и даст еще большую мотивацию делать банкинг ярче", - добавила Марина Кулишова.

Отметим, что мажоритарным акционером банка с 2008 года является ООО "Topaz Investment Limited" (95,68%), другие акционеры - физическое лицо и ISR Holding.