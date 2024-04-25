Yelo Bank и Театр оперы и балета объявили о сотрудничестве

Один из ведущих банков страны - Yelo Bank и Азербайджанский Государственный Академический Театр оперы и балета подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония подписания прошла в Головном офисе Yelo Bank при участии Председателя Наблюдательного Совета и

Один из ведущих банков страны - Yelo Bank и Азербайджанский Государственный Академический Театр оперы и балета подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония подписания прошла в Головном офисе Yelo Bank при участии Председателя Наблюдательного Совета и мажоритарного акционера банка Марины Кулишовой и других руководителей банка, а также директора театра, народного артиста Юсифа Эйвазова.

В подписанном соглашении нашли отражение различные инициативы сотрудничества, направленные на поддержку культуры и искусства. В рамках этого сотрудничества Yelo Bank предоставит финансовую поддержку театру, способствуя проведению многочисленных постановок и культурных мероприятий в течение текущего года. После церемонии подписания и обсуждения будущих аспектов сотрудничества, представители театра также ознакомились с деятельностью Головного офиса банка.

Юсиф Эйвазов выразил уверенность в том, что начатое партнерство будет продуктивным и долгосрочным. "Мы очень рады сотрудничеству с Yelo Bank. В рамках этого сотрудничества будут приобретены новые музыкальные инструменты для оркестра и декорации из Италии для известных опер, как "Тоска" и "Травиата". Мы хотим выразить нашу благодарность Марине ханум Кулишовой и руководству Банка за внимание, уделенное нашему театру и культуре страны" - подчеркнул народный артист.

"Сегодня подписанное соглашение является частью миссии Yelo Bank по поддержке культуры. Через это партнерство мы хотим ближе познакомить наш народ с драгоценными жемчужинами мировой оперной культуры. Мы рады поддержать Азербайджанский Государственный Академический театр оперы и балета и внести свой вклад в его светлое будущее. Мы уверены, что это сотрудничество принесет большие успехи обеим сторонам", - отметила Марина Кулишова.