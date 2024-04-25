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Yelo Bank и Театр оперы и балета объявили о сотрудничестве

Yelo Bank и Театр оперы и балета объявили о сотрудничестве Один из ведущих банков страны - Yelo Bank и Азербайджанский Государственный Академический Театр оперы и балета подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония подписания прошла в Головном офисе Yelo Bank при участии Председателя Наблюдательного Совета и
Финансы
25 апреля 2024 г. 12:32
Yelo Bank и Театр оперы и балета объявили о сотрудничестве

Один из ведущих банков страны - Yelo Bank и Азербайджанский Государственный Академический Театр оперы и балета подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония подписания прошла в Головном офисе Yelo Bank при участии Председателя Наблюдательного Совета и мажоритарного акционера банка Марины Кулишовой и других руководителей банка, а также директора театра, народного артиста Юсифа Эйвазова.

В подписанном соглашении нашли отражение различные инициативы сотрудничества, направленные на поддержку культуры и искусства. В рамках этого сотрудничества Yelo Bank предоставит финансовую поддержку театру, способствуя проведению многочисленных постановок и культурных мероприятий в течение текущего года. После церемонии подписания и обсуждения будущих аспектов сотрудничества, представители театра также ознакомились с деятельностью Головного офиса банка.

Юсиф Эйвазов выразил уверенность в том, что начатое партнерство будет продуктивным и долгосрочным. "Мы очень рады сотрудничеству с Yelo Bank. В рамках этого сотрудничества будут приобретены новые музыкальные инструменты для оркестра и декорации из Италии для известных опер, как "Тоска" и "Травиата". Мы хотим выразить нашу благодарность Марине ханум Кулишовой и руководству Банка за внимание, уделенное нашему театру и культуре страны" - подчеркнул народный артист.

"Сегодня подписанное соглашение является частью миссии Yelo Bank по поддержке культуры. Через это партнерство мы хотим ближе познакомить наш народ с драгоценными жемчужинами мировой оперной культуры. Мы рады поддержать Азербайджанский Государственный Академический театр оперы и балета и внести свой вклад в его светлое будущее. Мы уверены, что это сотрудничество принесет большие успехи обеим сторонам", - отметила Марина Кулишова.

Отметим, что Yelo, как активно действующий социально ответственный банк, всегда выделялся поддержкой различных направлений искусства. Головной офис банка давно превратился в место проведения культурных мероприятий. Здесь прошли концерты таких артистов, как Исфар Сарабский, Шахин Новрасли, Эльнур Гусейнов, а также выступления камерного оркестра Государственной Академической Филармонии и Фидан Гаджиевой со своим женским оркестром.

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Версия на английском языке ФотоYelo Bank and Azerbaijan State Academic Opera and Ballet Theater Launch Cooperation
Версия на азербайджанском языке Фото"Yelo Bank" Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı ilə müqavilə imzalayıb

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