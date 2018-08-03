Японский фондовый рынок обогнал Китай по величине

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Рыночная стоимость всех акций компаний, торгующихся на биржах Японии, по итогам торгов вчера составила 6,17 трлн долларов и превзошла капитализацию китайских компаний на 80 млрд долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на İnterfax, об этом пишет агентство Bloomberg.

Накануне китайский фондовый индекс Shanghai Composite рухнул на 2%, Shenzhen Composite - на 2,4% на заявлениях властей США о том, что они могут ввести более высокие пошлины на китайские товары стоимостью 200 млрд долларов - по ставке 25% вместо ранее планировавшихся 10%.

Китайский фондовый рынок обогнал японский в 2014 году, тогда его объем превышал 10 трлн долларов. Однако только в 2018 году индекс Shanghai Composite потерял более 16% из-за рисков торговой войны с США.

Американский рынок акций остается крупнейшим в мире с капитализацией около 31 трлн долларов. Из них 1 трлн долларов приходятся на компанию Apple.