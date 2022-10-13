Японская валюта упала по отношению к доллару до минимума с 1990 года

Курс японской национальной валюты опустился сегодня до уровня более 147 иен, обновив тем самым минимум за 32 года.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные торгов в Нью-Йорке.
По состоянию на 17:20 курс составлял 147,55-147,58 иены за доллар. Последний раз такие значения японская валюта демонстрировала в августе 1990 года. Затем иена несколько скорректировалась до уровня 147,3 иены за доллар.
Рекордное ослабление иены продолжается уже несколько месяцев на фоне увеличивающегося разрыва в учетных ставках центральных банков стран Запада, которые повышают ее для сдерживания инфляции, и Японии, где регулятор держит ее на фактически отрицательном уровне для стимулирования рынка.