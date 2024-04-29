Японская валюта резко укрепилась до 155 иен за доллар после предполагаемой интервенции

Курс японской национальной валюты к доллару резко вырос до 155 иен после падения до рекордно низкого за 34 года уровня в свыше 160 иен.

Курс японской национальной валюты к доллару резко вырос до 155 иен после падения до рекордно низкого за 34 года уровня в свыше 160 иен.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Kyodo.

Игроки на рынке предполагают, что укрепление могло произойти из-за валютной интервенции со стороны финансовых властей Японии, однако официально об этом не сообщается.

"У меня нет комментариев", - сказал в связи с этим заместитель министра финансов страны Масато Канда.

Главным фактором продолжающегося падения иены остается сохраняющийся разрыв в учетных ставках со странами Запада, где они повышались для борьбы с инфляцией. В Японии же, которая на протяжении десятилетий боролась с негативным воздействием дефляции, власти и регулятор настроены на достижение целевого показателя по инфляции в 2%, для чего стимулируют экономику, в том числе благодаря низким ставкам. Это делает вложения в активы, номинированные в долларах и евро, более выгодными, чем инвестиции в продукты, номинированные в иенах.

19 марта японский регулятор впервые за много лет отказался от практики отрицательной ставки и вывел ее на уровень от 0% до 0,1%, однако, как считают эксперты, темпы ее дальнейшего повышения будут незначительными.