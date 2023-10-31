Японская иена опустилась до минимума с 2008 года

Стоимость евро к иене превысила 160 иен за евро впервые с августа 2008 года.

Стоимость евро к иене превысила 160 иен за евро впервые с августа 2008 года.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро к иене растет до 160,12 иены за евро с уровня предыдущего закрытия в 158,22 иены.

Ранее во вторник Центробанк Японии по итогам заседания вновь сохранил учетную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%. При этом регулятор повысил границу контроля кривой доходности десятилетних гособлигаций до 1% с 0,5%.

"Иена будет колебаться на уровне около 150 (евро к иене) в течение некоторого времени", - приводит газета Nikkei Asia слова стратега Daiwa Securities Кенго Сироямы.