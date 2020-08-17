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Японская экономика испытала беспрецедентный спад на фоне пандемии

Японская экономика испытала беспрецедентный спад на фоне пандемии Реальное падение ВВП составило 7,8% по сравнению с предыдущим кварталом с учетом сезонных колебаний, а в пересчете на год спад оценивается в 27,8%
Финансы
17 августа 2020 г. 15:10
Японская экономика испытала беспрецедентный спад на фоне пандемии

Японская экономика под влиянием мер против распространения COVID-19 потерпела беспрецедентный спад.

Как передает Report со ссылкой на опубликованные предварительные данные правительства Японии, с апреля по июнь этого года, когда в Японии действовали ограничения на контакты между людьми, подавляя деловую активность, реальное падение ВВП составило 7,8% по сравнению с предыдущим кварталом с учетом сезонных колебаний, а в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд падал такими же темпами) спад оценивается в 27,8%. По сравнению со II кварталом 2019 года показатель опустился на 9,9%.

Нынешний спад японское правительство считает самым большим с 1955 года.

Потребительские расходы, которые составляют более половины объемов японской экономики, сократились на 8,2% по сравнению с предыдущим кварталом, поскольку в условиях ЧС мало кто стал путешествовать и ходить по магазинам с ресторанами. Экспорт товаров и услуг, в том числе доходы от иностранных туристов, снизился на 18,5%, а в годовом исчислении это 56%.

Министр по делам восстановления экономики Ясутоси Нисимура, который также отвечает за меры по борьбе с COVID-19, выразил уверенность в том, что правительством будут приняты все меры для исправления ситуации.

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