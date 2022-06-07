Япония ввела санкции против Россельхозбанка и Кредитного банка Москвы

Япония добавила в санкционный список два российских банка и один белорусский банк.

Япония добавила в санкционный список два российских банка и один белорусский банк.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает МИД страны.

Согласно опубликованному списку, под санкции попали два российских банка - Россельхозбанк и Кредитный банк Москвы.

В санкционный список также вошел белорусский банк Белинвестбанк (Белорусский банк развития и реконструкции).

Отмечается, что активы этих банков будут заморожены.

Кроме того, запрещается экспорт товаров, способствующих "укреплению промышленной базы Российской Федерации". О каких товарах идет речь, не уточняется.

В апреле Япония уже ввела санкции в отношении "Альфа-банка" и Сбербанка. Их активы были заморожены, а транзакции с ними запрещены с 12 мая.