Япония сохранила процентную ставку на отрицательном уровне

В краткосрочной и долгосрочной перспективе японский ЦБ ожидает сохранения ставок на нынешнем или более низком уровне

Банк Японии в очередной раз сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%, говорится в заявлении регулятора по итогам апрельского заседания.

Как передает Report со ссылкой на Prime, восемь участников заседания выступили за сохранение отрицательной процентной ставки, один — против. Японский ЦБ ввел отрицательную процентную ставку на уровне минус 0,1% в январе 2016 года.

Кроме того, регулятор планирует покупать неограниченное количество государственных облигаций и продолжать таргетировать доходность 10-летних гособлигаций на уровне, близком к 0%.

Регулятор также принял решение продолжать дополнительный выкуп коммерческих бумаг (CP) и корпоративных бондов до конца сентября 2021 года. Максимальный объем выкупа составляет суммарно около 20 триллионов иен, отметил ЦБ.

Японский центробанк также сохранил ежегодный объем выкупа бумаг биржевых инвестиционных фондов (ETF) на уровне около 12 триллионов иен и активов инвестиционных трастов недвижимости (J-REIT) — около 180 миллиардов иен.

Банк Японии вновь объявил, что будет внимательно следить за влиянием пандемии COVID-19 и без колебаний примет дополнительные меры смягчения ДКП в случае необходимости. В краткосрочной и долгосрочной перспективе японский ЦБ ожидает сохранения ставок на нынешнем или более низком уровне.

Япония также повысила прогноз по росту ВВП страны в текущем финансовом году до 4%, при этом в январе ожидался рост на 3,9%, говорится в сообщении регулятора.

В 2020 фингоду, по оценке ЦБ, снижение ВВП составило 4,9%, в январе снижение оценивалось в 5,6%. В следующем финансовом году Банк Японии ожидает замедление роста до 2,4% против январской оценки в 1,8%, в 2023 фингоду — рост на 1,3%.

Помимо этого, сообщается, что МИД Японии отметил рост прямых инвестиций в экономику России в 2019 году и спад во внешнеторговом обороте из-за пандемии в 2020 году. Такие данные размещены в опубликованной во вторник ведомством "Синей книге по дипломатии" за 2021 год (фактически охватывает период с 1 января по 31 декабря 2020 года).