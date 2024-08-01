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Япония потратила $36,8 млрд на валютные интервенции этим летом

Япония потратила $36,8 млрд на валютные интервенции этим летом Власти Японии в июне и июле 2024 года направили 5,53 трлн иен ($36,8 млрд) на проведение валютных интервенций с целью укрепления курса национальной валюты по отношению к доллару.
Финансы
1 августа 2024 г. 04:47
Япония потратила $36,8 млрд на валютные интервенции этим летом

Власти Японии в июне и июле 2024 года направили 5,53 трлн иен ($36,8 млрд) на проведение валютных интервенций с целью укрепления курса национальной валюты по отношению к доллару.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявил японский Минфин.

При этом, согласно данным японского ведомства, в июне-июле средств на проведение валютных интервенций было использовано значительно меньше, чем в апреле-мае, когда на эти же цели было использовано 9,79 трлн иен ($65,2 млрд). Данные Минфина подтвердили оценки аналитиков, которые в прошлые месяцы выражали уверенность в том, что власти проводят валютные интервенции с целью укрепления курса национальной валюты.

Главным фактором продолжающегося падения иены остается сохраняющийся разрыв в учетных ставках со странами Запада, где они повышались для борьбы с инфляцией. В Японии же, которая на протяжении десятилетий боролась с негативным воздействием дефляции, власти и регулятор настроены на достижение целевого показателя по инфляции в 2%. Для этого они стимулируют экономику, в том числе благодаря низким ставкам. Такая операция делает вложения в активы, номинированные в долларах и евро, более выгодными, чем инвестиции в продукты, номинированные в иенах.

Напомним, что Банк Японии (Центробанк) объявил о повышении учетной ставки до 0,25% - это привело к резкому укреплению японской национальной валюты почти на 2% по отношению к доллару. Сейчас курс находится на отметке 150 иен за $1.

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