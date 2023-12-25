Япония по уровню производительности труда оказалась на последнем месте в G7

Япония по уровню производительности труда оказалась сейчас на последнем месте в Группе семи, в которую также входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США и Франция.

Япония по уровню производительности труда оказалась сейчас на последнем месте в Группе семи, в которую также входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США и Франция.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ТАСС.

По этому показателю она опустилась на 30-е место среди 38 членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), это самый низкий уровень за всю историю страны, говорится в докладе, распространенном Японским центром производительности.

Работник в Японии в среднем производит сейчас товары и услуги на $52,2 в час. В то же время у Ирландии, находящейся на первом месте в ОЭСР по этому показателю, он достигает $154,1. Япония по производительности труда не дотягивает даже до среднего уровня в организации, который составляет $65,2 в час.

В Группе семи по этому показателю лидируют США ($89,8). В ОЭСР они находятся на девятом месте.

По мнению экспертов центра производительности, падение показателя Японии связано с недостаточными усилиями по цифровизации экономики и медленными темпами повышения заработной платы.