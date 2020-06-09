​Япония и Великобритания начинают переговоры о свободной торговле

Во вторник Великобритания и Япония начнут переговоры о заключении соглашения о свободной торговле, надеясь завершить этот процесс уже до конца года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном сообщении британского министерства внешней торговли.

Как отмечается в коммюнике, основой для соглашения будет ныне существующая договоренность от 2018 года между Японией и Евросоюзом, членом которого Великобритания была до 1 февраля. При этом Лондон и Токио намерены улучшить ныне существующее соглашение, гарантировав дополнительные взаимные преимущества в отдельных областях, например, в электронной торговле.

"Великобритания и Япония привержены амбициозному графику, гарантирующему заключение соглашения, которое вступит в силу до конца 2020 года", - отмечается в сообщении британского ведомства. По информации Лондона, объем торговли между двумя странами составил в 2019 году около 30 млрд фунтов стерлингов (38 млрд долларов США) в год. По оценкам британской стороны, соглашение о свободной торговле с Японией способно в долгосрочной перспективе увеличить этот показатель на 15,2 млрд фунтов стерлингов (19 млрд долларов США).