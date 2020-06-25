​Японии розничная цена на золото обновила рекордный уровень

Цена на золото в Японии в условиях пандемии коронавирусной инфекции вновь обновила рекордный в истории местных розничных продаж уровень.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, определяющая в стране котировки на драгоценный металл компания "Танака кикиндзоку" продает в четверг грамм золота за 6 713 иен (более 62 долларов США). Это на 1 иену больше, чем 18 мая, когда в последний раз была достигнута рекордная стоимость этого металла.

Как отмечает агентство Kyodo, спрос на золото обычно растет в обстановке беспокойства на финансовых рынках, когда неожиданные острые проблемы могут вызвать хаотичное падение цен на акции и государственные облигации. Кроме того, в нынешней ситуации он связан с боязнью возникновения второй волны заражений в стране.