YapıKredi Bank продает "дочку" в России

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Турецкий YapıKredi Bank продает российскую "дочку" - YapıKredi Bank Moscow российскому "Экспобанку" за 57,1 млн долларов. Как передает Report со ссылкой на Habertürk, об этом сообщается на платформе информирования общественности Турции (Kamuyu Aydınlatma Platformu-KAP).

"Банк принял решение о продаже "Экспобанку" 99,84% YapıKredi Bank Moscow за 3,3 млрд рублей (57,1 млн долларов)", - говорится в информации.

YapıKredi Bank владеет 99,8% акций дочерней структуры в Азербайджане - YapıKredi Bank Azerbaijan. Напомним, что прибыль YapıKredi Bank в 2016 году составила 2,933 млрд лир или 780 млн долларов США.