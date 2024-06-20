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Янсен-Клаус: Расходы страховых компаний в связи со стихийными бедствиями могут удвоиться

Янсен-Клаус: Расходы страховых компаний в связи со стихийными бедствиями могут удвоиться В ближайшие 10 лет расходы страховых компаний, связанные со стихийными бедствиями, могут удвоиться
Финансы
20 июня 2024 г. 13:28
Янсен-Клаус: Расходы страховых компаний в связи со стихийными бедствиями могут удвоиться

В ближайшие 10 лет расходы страховых компаний, связанные со стихийными бедствиями, могут удвоиться.

Как сообщает Report, об этом заявила вице-президент швейцарской перестраховочной компании Swiss Re Гепа Янсен-Клаус на панели "Страхование под влиянием изменения климата" в рамках Азербайджанского международного страхового форума - AIIF-2024 в Баку.

При этом Янсен-Клаус отметила, что за минувшие 30 лет выплаты страховщиков, связанные со стихийными бедствиями, увеличились всего на 30%: "Однако теперь климатические изменения в мире будут становиться все более масштабными".

"Согласно нашему анализу, в прошлом году 36 стран Азии и Северной Америки значительно пострадали от изменения климата. Стихийные бедствия обошлись этим странам примерно в 200 млрд долларов США. Например, экономический ущерб от землетрясений в Турции и Сирии достигал 8 млрд долларов. 90% из них не были покрыты из-за отсутствия страховки", - сказала Янсен-Клаус.

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Версия на азербайджанском языке "Swiss Re" rəsmisi: "Sığorta şirkətlərinin təbii fəlakətlərlə bağlı xərcləri 2 dəfə arta bilər"

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