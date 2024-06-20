Янсен-Клаус: Расходы страховых компаний в связи со стихийными бедствиями могут удвоиться

В ближайшие 10 лет расходы страховых компаний, связанные со стихийными бедствиями, могут удвоиться

В ближайшие 10 лет расходы страховых компаний, связанные со стихийными бедствиями, могут удвоиться.

Как сообщает Report, об этом заявила вице-президент швейцарской перестраховочной компании Swiss Re Гепа Янсен-Клаус на панели "Страхование под влиянием изменения климата" в рамках Азербайджанского международного страхового форума - AIIF-2024 в Баку.

При этом Янсен-Клаус отметила, что за минувшие 30 лет выплаты страховщиков, связанные со стихийными бедствиями, увеличились всего на 30%: "Однако теперь климатические изменения в мире будут становиться все более масштабными".

"Согласно нашему анализу, в прошлом году 36 стран Азии и Северной Америки значительно пострадали от изменения климата. Стихийные бедствия обошлись этим странам примерно в 200 млрд долларов США. Например, экономический ущерб от землетрясений в Турции и Сирии достигал 8 млрд долларов. 90% из них не были покрыты из-за отсутствия страховки", - сказала Янсен-Клаус.