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Ялчин Рафиев: Финансовые механизмы усугубляют противоречия в климатической политике

Ялчин Рафиев: Финансовые механизмы усугубляют противоречия в климатической политике Ялчин Рафиев: Финансовые механизмы усугубляют противоречия в климатической политике
Финансы
12 июня 2025 г. 11:54
Ялчин Рафиев: Финансовые механизмы усугубляют противоречия в климатической политике

Борьба с изменением климата продолжает вызывать политические споры, а включение в повестку финансовых вопросов лишь усугубляет существующие разногласия.

Как сообщает Report, об этом заявил главный переговорщик COP29, заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев на Международной научной конференции исследователей в области экономики и управления.

По его словам, COP29 стал серьезным опытом для Азербайджана как в роли принимающей страны, так и с точки зрения общих результатов.

"Борьба с изменением климата является достаточно чувствительным и противоречивым вопросом с политической точки зрения. Финансовые механизмы еще больше усиливают эти противоречия. Однако в преодолении этих разногласий и поиске золотой середины наука всегда играет важнейшую роль. Опираясь на научные данные, статистические показатели и другую объективную информацию, можно формировать общие позиции. Это создало для нас большое преимущество в процессе переговоров", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке COP29-un baş danışıqçısı: "İqlim müzakirələrində ziddiyyətlərin aradan qaldırılmasında elm əsas rol oynayır"

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