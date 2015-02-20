​Xalq Bank предоставил возможность беспроцентного кредита

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ ОАО "Xalq Bank" предоставил возможность владельцам кредитных карт воспользоваться беспроцентной кредитной линией сроком до 35 дней. Cумма кредитной линии зависит от типа карты и устанавливается в пределах 500-25000 манатов. Как сообщает Report со ссылкой на банк, кредит выдается как в манатах, так и в долларах и евро.

По информации, при погашении клиентом использованной суммы кредита до 5-го числа следующего календарного месяца, проценты по кредиту не начисляются. Таким образом, период беспроцентного кредитования составляет максимум 35 дней. В случае непогашения задолженности до 5-го числа следующего месяца, со следующего дня на сумму оставшегося долга начисляются проценты из расчета 20-24% годовых.

