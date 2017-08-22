Xalg Bank повышает номинальную стоимость акций

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Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Палата надзора за финансовыми рынками зарегистрировала новую эмиссию акций ОАО Xalg Bank.

Об этом сообщили Report из банка.

По информации, эмиссия предусматривает повышение номинальной стоимости находящихся в обращении 3 630 300 акций Xalg Bank с 58,3 до 62 манатов. В конечном итоге уставный капитал банка увеличится на 13 432 110 манатов или 6,35%, с 211 646 490 до 225 078 060 манатов. Рост капитала произойдет за счет прибыли прошлых лет.

Напомним, что Xalg Bank учрежден в 2004 году. Владельцами 50% акций банка являются İdeal Business Co. (50%-ный акционер ОАО Xalg Sigorta), 33,85% - ООО Euro Standard (50%-ный акционер ОАО Xalg Sigorta), 16,15% - ООО AMAL Invest Group.