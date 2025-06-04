WSJ: Гособлигации США становятся невыгодными из-за политики Трампа

WSJ: Гособлигации США становятся невыгодными из-за политики Трампа

Казначейские облигации США становятся невыгодным инвестиционным инструментом для иностранных инвесторов из-за ослабления доллара на фоне экономической и тарифной политики президента страны Дональда Трампа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такую оценку приводит американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

Издание отмечает, что сравнительно более высокая доходность американских облигаций (4,5%), которая ранее привлекала инвесторов из других стран, нивелируется возросшими расходами на инструменты хеджирования колебаний валютных курсов. Поскольку курс доллара США снижается по отношению к евро, британскому фунту, японской иене и другим валютам, стоимость хеджирования возрастает настолько, что инвесторам из Великобритании, Германии, Франции, Японии и прочих государств становится выгоднее вкладываться в собственные облигации.

Газета указывает, что, например, выгода от приобретения облигаций с доходностью 2,5% в странах Еврозоны или 1,5% в Японии для инвесторов из этих государств стала выше, чем покупка 10-летних казначейских облигаций США. Факторы ослабления доллара связаны со вводимыми Вашингтоном пошлинами, растущими расходами государственного бюджета США и с осторожной политикой американского регулятора на этом фоне. Издание подчеркивает, что инвесторы в текущих условиях не видят рисков дефолта и невыплат процентов по американским облигациям, но отсутствие маржи в сравнении с вложениями в облигации своих государств подталкивает их к выбору последних.

Для Минфина США это будет иметь негативные последствия на фоне потребности в привлечении новых внешних инвестиций для покрытия растущих расходов государственного бюджета, отмечает WSJ. Иностранцы владеют примерно четвертью всех американских казначейских облигаций. Если американскому регулятору не удастся укрепить доллар в ближайшее время, спрос на казначейские облигации США со стороны иностранных инвесторов продолжит снижаться.