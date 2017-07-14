ЕЦБ в сентябре может объявить о сворачивании мер стимулирования

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Европейский центробанк (ЕЦБ) в сентябре, скорее всего, сигнализирует о начале постепенного сворачивания программы скупки активов в следующем году.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, глава регулятора Марио Драги в конце августа может пролить свет на эти планы, сообщает газета Wall Street Journal.

Финансовые рынки ждут, что в сентябре ЕЦБ примет решение относительно будущего мер стимулирования. Некоторые инвесторы ждут продления программы и единовременного сокращения мер стимулирования, другие - постепенного, но устойчивого сворачивания.

В июне Драги открыл дверь для изменения программы, заявив, что рост ВВП поддерживает экономику еврозоны, поэтому ЕЦБ может сократить меры стимулирования, сохранив аккомодативную политику. За две недели до заседания ЕЦБ, которое состоится 7 сентября, Драги выступит на ежегодном симпозиуме ФРС.

Аналитическая группа Report прогнозирует, что решения ЕЦБ и ФРС приведут к сильным колебаниям на валютных рынках. Курсы обеих валют резко отреагируют на изменения монетарной политики. Отказ от политики монетарного стимулирования приведет к сокращению ликвидности на финансовых рынках и повышению процентных ставок, и развивающиеся страны почувствуют на себе негативное влияние этих процессов.