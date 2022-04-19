WSJ: Apollo Global может дать Маску кредитные средства для покупки Twitter

Американская управляющая инвесткомпания Apollo Global Management рассматривает возможность предоставления кредита для покупки компании Twitter, на которую в том числе претендует известный предприниматель Илон Маск.

Американская управляющая инвесткомпания Apollo Global Management рассматривает возможность предоставления кредита для покупки компании Twitter, на которую в том числе претендует известный предприниматель Илон Маск.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В четверг американский предприниматель и богатейший человек в мире Илон Маск, приобретший в начале месяца 9,2% соцсети, сообщил о готовности выкупить все акции Twitter за 43,4 млрд долларов США, то есть с премией почти в 40%. А на следующий день американская инвестиционная компания Thoma Bravo сообщила, что также рассматривает возможность приобретения соцсети. На предторгах ее акции дорожают сейчас на 0,72%.

Apollo, владеющая Yahoo, также оценивает потенциальное сотрудничество между этой компанией и Twitter, сказали лица, знакомые с вопросом.

Американская компания Twitter Inc. основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.