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WSJ: Apollo Global может дать Маску кредитные средства для покупки Twitter

WSJ: Apollo Global может дать Маску кредитные средства для покупки Twitter Американская управляющая инвесткомпания Apollo Global Management рассматривает возможность предоставления кредита для покупки компании Twitter, на которую в том числе претендует известный предприниматель Илон Маск.
Финансы
19 апреля 2022 г. 10:39
WSJ: Apollo Global может дать Маску кредитные средства для покупки Twitter

Американская управляющая инвесткомпания Apollo Global Management рассматривает возможность предоставления кредита для покупки компании Twitter, на которую в том числе претендует известный предприниматель Илон Маск.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В четверг американский предприниматель и богатейший человек в мире Илон Маск, приобретший в начале месяца 9,2% соцсети, сообщил о готовности выкупить все акции Twitter за 43,4 млрд долларов США, то есть с премией почти в 40%. А на следующий день американская инвестиционная компания Thoma Bravo сообщила, что также рассматривает возможность приобретения соцсети. На предторгах ее акции дорожают сейчас на 0,72%.

Apollo, владеющая Yahoo, также оценивает потенциальное сотрудничество между этой компанией и Twitter, сказали лица, знакомые с вопросом.

Американская компания Twitter Inc. основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

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