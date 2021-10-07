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World Gold Council: Интерес инвесторов к золоту снизился

World Gold Council: Интерес инвесторов к золоту снизился В сентябре 2021 года из мировых ETF-фондов были изъяты 15,2 тонны золота на общую сумму в 830 млн долларов США.
Финансы
7 октября 2021 г. 22:39
World Gold Council: Интерес инвесторов к золоту снизился

В сентябре 2021 года из мировых ETF-фондов были изъяты 15,2 тонны золота на общую сумму в 830 млн долларов США.

Как передает Report, это отражено в отчете Всемирного совета по золоту (World Gold Council).

Инвесторы значительно снизили интерес к золоту на фоне повышения процентных ставок центральными банками, а также укрепления доллара США, указано в отчете.

С января мировые биржевые инвестиционные фонды продали 156 тонн золота на 8,3 млрд долларов США.

В настоящее время в распоряжении ETF-фондов находится 3 591,9 тонн золота, что составляет 201,5 млрд долларов США в денежном выражении.

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