World Gold Council: Интерес инвесторов к золоту снизился

В сентябре 2021 года из мировых ETF-фондов были изъяты 15,2 тонны золота на общую сумму в 830 млн долларов США.

В сентябре 2021 года из мировых ETF-фондов были изъяты 15,2 тонны золота на общую сумму в 830 млн долларов США.

Как передает Report, это отражено в отчете Всемирного совета по золоту (World Gold Council).

Инвесторы значительно снизили интерес к золоту на фоне повышения процентных ставок центральными банками, а также укрепления доллара США, указано в отчете.

С января мировые биржевые инвестиционные фонды продали 156 тонн золота на 8,3 млрд долларов США.

В настоящее время в распоряжении ETF-фондов находится 3 591,9 тонн золота, что составляет 201,5 млрд долларов США в денежном выражении.