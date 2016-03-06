​WizzAir намерен заработать около 3 млн. евро от выполнения рейса Будапешт-Баку

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ WizzAir планирует перевезти 30 тыс. пассажиров в год посредством рейса Будапешт-Баку.

Как сообщает Report, об этом на встрече с журналистами сказал глава венгерского лоу-кост авиакомпании WizzAir Йожеф Варади.

"В будущем, если возрастет спрос, мы готовы пересмотреть эту цифру", - отметил Й.Варади.

Как отметил генеральный директор компании, авиакомпания намерена заработать на этом направлении 2,5 - 3 млн. евро.

Й.Варади сообщил, что соглашение с азербайджанской стороной о реализации рейса заключен сроком на 3 года, и в течение этого периода изменений в соглашении не будет: "Но мы постараемся продлить этот срок. Кроме того, если мы укрепим свои позиции, мы также сможем выполнять свои рейсы и из региональных аэропортов".