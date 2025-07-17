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WGCMA: Для продовольственной безопасности должны быть разработаны стандартные правила аудита

WGCMA: Для продовольственной безопасности должны быть разработаны стандартные правила аудита WGCMA: Для продовольственной безопасности должны быть разработаны стандартные правила аудита
Финансы
17 июля 2025 г. 13:03
WGCMA: Для продовольственной безопасности должны быть разработаны стандартные правила аудита

Для повышения эффективности аудитов по продовольственной безопасности и управлению кризисами должны быть разработаны стандартизированные правила аудита.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель председателя Рабочей группы по аудиту управления кризисами (Working Group on Crisis Management Audit - WGCMA) Азиатской организации высших органов аудита (ASOSAI) Ли Ми Хён на 62-м собрании организации в Баку.

По ее словам, точность и скорость процессов аудита должны быть еще больше повышены с использованием анализа больших данных (big data analytics) и технологий мониторинга в реальном времени.

Она поблагодарила представителей Высших органов аудита (ВОА) за активный интерес и участие.

"WGCMA в настоящее время проводит совместное исследование по теме готовности и мер реагирования на чрезвычайные ситуации в сельском хозяйстве. В этом проекте участвуют 8 стран. Это Азербайджан, Индонезия, Корея, Мьянма, Непал, Пакистан, Россия и Таиланд" - отметила Ли Ми Хён.

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Версия на английском языке WGCMA: Standard auditing rules should be developed for food safety
Версия на азербайджанском языке WGCMA: Ərzaq təhlükəsizliyi üçün standart audit qaydaları hazırlanmalıdır

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