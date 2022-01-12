WeTransfer готовится к первичному публичному размещению акций

17:01

Нидерландская служба передачи файлов WeTransfer обратится к фондовой бирже Euronext в Амстердаме для первичного публичного размещения акций.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, компания, продав акции, хочет привлечь 160 млн евро средств.

Таким образом WeTransfer осуществит дополнительное инвестирование, покроет расходы, связанные с маркетингом и рабочим персоналом.

Глобальными координаторами эмиссии являются инвестиционные банки США Morgan Stanley и BofA Securities, основными андеррайтерами же нидерландский банк ABN Amro и британский Barclays Bank.

Услугами WeTransfer каждый месяц пользуются 87 млн человек. Ожидается, что по итогам 2021 года операционный доход компании составит около 100 млн евро или же 114 млн долларов США.