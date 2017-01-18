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    Wells Fargo: Не стоит инвестировать в Россию

    Все надеются, что произойдет если и не полная отмена международных санкций США против России, то как минимум их серьезное смягчение

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ "Соглашение между ОПЕК и другими производителями развалится, и цены на нефть, скорее, снизятся, чем вырастут. Поэтому для долгосрочных инвестиций вместо России я бы искал другую страну".

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт Forexpf.ru, об этом заявил главный портфельный стратег Wells Fargo, компании, управляющей активами в 242 млрд долларов, Брайан Якобсен (Brian Yacobson).

    По его словам, каждый в ожидании предстоящей 20 января инаугурации президента США и надеется, что после этого события произойдет если и не полная отмена международных санкций Соединенных Штатов против России, то как минимум их серьезное смягчение.

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