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Weatherford приостановила поставки и инвестиции в Россию

Weatherford приостановила поставки и инвестиции в Россию Франция заморозила активы Центрального банка России на сумму 22 млрд евро, а также счета частных лиц на 150 миллионов евро.
Финансы
20 марта 2022 г. 18:57
Weatherford приостановила поставки и инвестиции в Россию

Сервисная компания в секторе энергетики Weatherford International заявила, что после введения санкций против РФ она приостановила поставки и новые инвестиции в Россию.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе компании, опубликованном на платформе PRNewswire

"После введения санкций 24 февраля 2022 года мы заблокировали поставки и немедленно приостановили любые новые инвестиции и внедрение новых технологий в России", - заявляет компания.

Отмечается, что у Weatherford International нет активных совместных предприятий или партнерств в РФ.

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