Weatherford приостановила поставки и инвестиции в Россию

Франция заморозила активы Центрального банка России на сумму 22 млрд евро, а также счета частных лиц на 150 миллионов евро.

Сервисная компания в секторе энергетики Weatherford International заявила, что после введения санкций против РФ она приостановила поставки и новые инвестиции в Россию.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе компании, опубликованном на платформе PRNewswire

"После введения санкций 24 февраля 2022 года мы заблокировали поставки и немедленно приостановили любые новые инвестиции и внедрение новых технологий в России", - заявляет компания.

Отмечается, что у Weatherford International нет активных совместных предприятий или партнерств в РФ.