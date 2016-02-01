​Wall Street Journal: Фонды из США начали новый раунд валютных войн против юаня

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Ряд руководителей крупнейших американских хедж-фондов распродают портфели ценных бумаг, чтобы заработать на обесценивании китайской валюты. Об этом пишет The Wall Street Journal. Как сообщает Report, инвесторы полагают, что экономике Китая вряд ли удастся избежать "тяжелой посадки".

The Wall Street Journal отмечает, что основатель и президент фонда Hayman Capital Кайл Басс продал основную часть своих инвестиций в акции, биржевые товары и облигации, чтобы занять короткие позиции в китайском юане и гонконгском долларе. В ослабление азиатских валют инвестировано 85% общего портфеля хедж-фонда. К.Басс полагает, что за этот период юань обесценится примерно на 40%.

Отметим, что Джордж Сорос, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, также спрогнозировал "тяжелую посадку" экономики Китая. Помимо этого, в игру против юаня вступили соратник Джорджа Сороса Стэнли Дракенмиллер, успешно управлявший его хедж-фондом Quantum, основатель Appaloosa Management Дэвид Теппер и владелец Greenlight Capital Дэвид Эйнхорн.

Хедж-фонды допускают, что руководство Китая допустит ослабление национальной валюты, чтобы остановить утечку инвестиций и дать толчок экономическому росту. Это решение увеличит инвестиции в Китай и приведет к оживлению экономики. Ранее в этом году правительственные игроки выкупили на гонконгской бирже столько юаней, что стоимость кредитов овернайт подскочила на 66%, почти отрезав источники финансирования для сидящих в коротких позициях инвесторов.

Аналитики Hayman Capital пришли к выводу, что объем просроченных займов, составляющих сейчас около 2% от общего количества, начнет стремительно расти, поэтому правительству КНР потребуется потратить триллионы долларов на рекапитализацию банков, что и приведет к ослаблению валюты. Газета замечает, что схожий сценарий реализовался в ходе ипотечного кризиса в США, когда доллар начал обесцениваться после того, как ФРС приступила к спасению американских банков.

Аналитическая группа Report отмечает, что очередная девальвация юаня приведет к ослаблению национальных валют многих стран, в том числе маната. Манат может девальвироваться как минимум в том же соотношении, что и юань.