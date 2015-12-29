Выявлены недочеты в работе Фонда социального развития вынужденных переселенцев

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ На очередном заседании коллегии Счетной палаты Азербайджана под председательством Вугара Гюльмамедова обсуждены результаты аудита использования бюджетных и кредитных средств Всемирного банка в 2012-2014 по "Проекту поддержки условий проживания и возможностей доходов вынужденных переселенцев".

Как сообщает Report со ссылкой на Счетную палату, отмечено, что количество вынужденных переселенцев не соответствует показателям, предусмотренным по реализации микропроектов общины и ремонту и восстановлению жилых общественных зданий.

Также отмечается, что большинство созданных в целях получения дохода микропредприятий относятся к сфере животноводства и сельского хозяйства, положение по сумме ежемесячного дохода семей, а также деятельности и доходности учрежденных ООО не соответствует намеченной цели.

В то же время микрокредиты, выделенные в рамках программ по микрофинансированию, охватывают 53,1% предусмотренного контингента, из них 71,4% составляют лица, получившие кредиты в предыдущие годы. Кроме того, по выделенным со стороны кредитных союзов кредитам образовались остаточные долги по начисленным процентам, сумма которых растет из года в год.