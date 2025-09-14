Вюсал Месиев: Первая Ассамблея Союза страховщиков тюркского мира в Шуше имеет историческое и символическое значение

Первая Ассамблея Союза страховщиков Тюркского мира в Шуше имеет историческое и символическое значение.

Как передает Report, об этом заявил исполнительный директор Бюро обязательного страхования Вюсал Месиев в ходе мероприятия.

Он подчеркнул, что Ассамблея является важной платформой для развития страхового сектора тюркского мира, укрепления взаимного сотрудничества и обмена опытом:

"Предложенные в рамках обмена опытом инновационные продукты и современные подходы будут способствовать обогащению страхового рынка, формированию более гибких и устойчивых решений. Это станет важным вкладом в модернизацию отрасли".

Напомним, Союз страховщиков тюркского мира был создан 24 мая 2022 года по совместной инициативе и с согласия страховых ассоциаций Азербайджана и Турции в Стамбуле. В организацию вошли страховые ассоциации Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана. Позднее страховые ассоциации Венгрии, Туркменистана и Северного Кипра присоединились в качестве наблюдателей.

Первая Ассамблея Союза проходит в Азербайджане в соответствии с "Дорожной картой" организации и по принципу алфавитной очередности.