Вюсал Месиев: Первая Ассамблея Союза страховщиков тюркского мира в Шуше имеет историческое и символическое значение

    Финансы
    • 14 сентября, 2025
    • 15:34
    Первая Ассамблея Союза страховщиков Тюркского мира в Шуше имеет историческое и символическое значение.

    Как передает Report, об этом заявил исполнительный директор Бюро обязательного страхования Вюсал Месиев в ходе мероприятия.

    Он подчеркнул, что Ассамблея является важной платформой для развития страхового сектора тюркского мира, укрепления взаимного сотрудничества и обмена опытом:

    "Предложенные в рамках обмена опытом инновационные продукты и современные подходы будут способствовать обогащению страхового рынка, формированию более гибких и устойчивых решений. Это станет важным вкладом в модернизацию отрасли".

    Напомним, Союз страховщиков тюркского мира был создан 24 мая 2022 года по совместной инициативе и с согласия страховых ассоциаций Азербайджана и Турции в Стамбуле. В организацию вошли страховые ассоциации Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана. Позднее страховые ассоциации Венгрии, Туркменистана и Северного Кипра присоединились в качестве наблюдателей.

    Первая Ассамблея Союза проходит в Азербайджане в соответствии с "Дорожной картой" организации и по принципу алфавитной очередности.

    Vüsal Məsiyev: "Şuşada keçirilən Assambleya sığorta sahəsinin müasirləşməsinə töhfə verəcək"

